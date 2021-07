NZa: Nog steeds vindt niet alle kritieke planbare zorg op tijd plaats

92% van de ziekenhuizen geeft aan de kritieke planbare zorg volgens planning te kunnen leveren. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van vorige week. Vier ziekenhuizen geven aan dat zij deze zorg slechts deels of helemaal niet kunnen leveren. Twee van deze ziekenhuizen melden dit ook niet binnen de norm van zes weken te kunnen leveren.

Verwijzingen

Het aantal verwijzingen naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ligt op een vrijwel normaal niveau. Het gaat om 98% van wat we zonder corona zouden verwachten. We zien dat het aantal verwijzingen naar de kindergeneeskunde aanzienlijk is toegenomen. Mogelijk is dit gerelateerd aan de toename van infectieziektes en de RS-virus epidemie in deze periode. Ook zien wij een, te verwachten aan de zomerperiode gerelateerde, piek in het aantal verwijzingen naar dermatologie.

Zorgverzekeraars

Ziekenhuizen maken op dit moment plannen om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg. Ze zijn daarvoor in overleg met de zorgverzekeraars. De plannen geven meer inzicht in welke inhaalzorg ziekenhuizen denken te moeten leveren, en hoe ze aan deze zorgvraag kunnen voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met onzekere factoren als de ontwikkeling rondom het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames, en het nog onbekend aantal patiënten dat zich de komende tijd extra kan gaan melden.

Integrale monitor

De NZa werkt met alle partijen aan een integrale monitor die inzicht moet geven in zorgvraag, wachttijden en knelpunten over alle sectoren. De eerste versie van deze monitor wordt eind augustus verwacht. De monitor zal doorlopend worden doorontwikkeld. Door de tijd heen zal het een beter beeld geven van de toegankelijkheid van zorg.

Goede communicatie

Daarnaast werken Patiëntenfederatie Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en de NZa de komende tijd aan goede communicatie voor patiënten. Patiënten die wachten op zorg kunnen hierover in gesprek met hun huisarts of hun zorgverzekeraar benaderen voor zorgbemiddeling.