NZa: nog vaak zelfde zorgpolis voor andere prijs

De zorgautoriteit zag het totaal aantal polissen in 2020 afnemen. Tegelijkertijd kwamen er wel meer inhoudelijke verschillen tussen verzekeringspolissen. Volgens de NZa viel er daardoor voor verzekerden toch meer te kiezen.

Het polisaanbod is hiermee in 2020 meer divers geworden, dit is een positieve ontwikkeling. “Het is een goede ontwikkeling dat er voor verzekerden meer te kiezen is. Maar het belangrijkste is dat het voor verzekerden makkelijker wordt om een passende keuze te maken. Voor die passende keuze blijft goede keuzebegeleiding van groot belang”, stelt de zorgautoriteit.

De NZa signaleert verder dat jonge, gezonde verzekerden een andere polis kiezen dan chronisch zieken en ouderen. Het lijkt effectief om je als zorgverzekeraar in je marketing te richten op een specifieke groep verzekerden. “Polissen met beperkte contractering hebben duidelijk gezondere verzekerden”, aldus de zorgautoriteit.