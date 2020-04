NZa pakt regie over planbare urgente zorg

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd per direct de planbare urgente zorg voor mensen zonder corona te gaan coördineren. Die zorg is de laatste weken sterk achtergebleven. Het gaat bijvoorbeeld om behandelingen voor mensen met kanker, hart- of neurologische problemen.

Verwijzingen gedaald

Op dit moment is alle zorg die ziekenhuizen kunnen uitstellen afgezegd. Het aantal verwijzingen van huisartsen en andere verwijzers is gedaald met 75 procent, aldus de NZa. Dat gaat om zo’n 450.000 verwijzingen per maand.

Dit betekent volgens de NZa dat veel behandelingen later moeten worden ingehaald: “De planbare urgente zorg dreigt in de verdringing te komen door de zorg aan corona-patiënten en een tekort aan zorgpersoneel en middelen.”

Toegankelijk

Bestuursvoorzitter van de NZa, Marian Kaljouw: “Medewerkers in de zorg leveren op dit moment een enorme inspanning om corona-patiënten de zorg te geven die ze nodig hebben. Daarnaast is het óók nodig de zorg goed toegankelijk te houden voor mensen die niet langer of te lang kunnen wachten op zorg.”

Afstemming

Daarom is bij deze zorg meer (landelijke) afstemming nodig dan normaal, vindt VWS. Hoe de NZa de coördinatie gaat oppakken is nog niet duidelijk. “Daarvoor is overzicht essentieel”, aldus een woordvoerder. “Overzicht is nodig om te kunnen besluiten welke zorg het eerst moet plaatsvinden en op welke plek. We gaan nu eerst dat overzicht maken met alle betrokken partijen. Het doel is in ieder geval: zoveel mogelijk zorg door laten gaan, te beginnen met de meest urgente behandelingen.”

Faciliteren en verbinden

“We kunnen alle hulp gebruiken die er is”, aldus Kaljouw. “We zien verschillende initiatieven in het land, onder meer door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, individuele zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. We zullen ons daarom vol inzetten om deze initiatieven te faciliteren, stimuleren en te verbinden.”