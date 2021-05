NZa pleit voor betere specialistische zorg aan huis

Voor kwetsbare patiënten die thuis wonen is er specialistische zorg aan huis beschikbaar: de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). Deze zorg wordt bijvoorbeeld geboden door de specialist ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk gehandicaptenzorg of de gedragswetenschapper.

De NZa constateert dat de inkoop van deze zorg op gang komt, maar ziet ook verbeterpunten. Dit staat in de Monitor contractering gzsp 2021.

Zorginkoop

De inkoop en contractering van gzsp is voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders nieuw. Het sluiten van contracten levert nogal eens discussie op, voornamelijk over de voorwaarden die een zorgverzekeraar daarbij stelt. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de inzet van een master psycholoog bijvoorbeeld niet, terwijl er juist een tekort is aan psychologen. Om het contracteerproces voor 2022 vloeiender te laten verlopen, raadt de NZa aan om hier op tijd mee te starten.

Ook de declaratie van kosten is weerbarstig. Zorgaanbieders laten weten dat er vaak veel informatie moet worden doorgenomen en onderling moet worden overlegd. Voor multidisciplinair overleg is echter geen geld beschikbaar. Het rondkrijgen van de financiering is nogal eens een struikelblok. Zo ondervond ook vvt-organisatie Zorgcirkel die met de gzsp-regeling een crisisteam voor ouderen heeft opgericht.

Multidisciplinair

De NZa ziet kansen om gzsp meer in samenhang te leveren met zorgaanbieders uit andere zorgsectoren. ‘Hiervoor is meer bekendheid nodig van de inhoud van deze zorg bij patiënten en hun mantelzorgers, maar ook bij andere zorgaanbieders, verwijzers en zorgverzekeraars. Gzsp moet ook meer opgenomen worden in de regioplannen. Tenslotte zou het helpen als zorgverzekeraars gzsp in samenhang met andere zorgvormen inkopen en meenemen bij de ontwikkeling van regionale samenwerking.’

Personeelstekorten

Om gzsp beter te positioneren in de eerstelijnszorg, zijn voldoende beschikbare zorgverleners nodig. Op dit moment zijn er tekorten aan onder andere specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en gz-psychologen. Dit speelt zowel in de regio als op landelijk niveau.

Aanbevelingen

De NZa adviseert om bij de contractering meer afspraken te maken over de samenwerking met andere aanbieders en andere vormen van zorg. Er moet meer inzicht komen in de inhoud en kwaliteit van gzsp en het arbeidsmarkttekort behoeft dringend een aanpak.

GZSP

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen wordt sinds 2020 structureel gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarvoor was deze zorg onderdeel van een tijdelijke subsidieregeling onder de Wlz. Het doel van gzsp is om passende zorg te bieden aan kwetsbare patiënten die thuis wonen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld ziekenhuisopnames of langdurig verblijf in een Wlz-instelling voorkomen of uitgesteld worden. Samenwerking met andere zorgverleners zoals de huisarts, wijkverpleegkundige en de apotheker, is hierbij cruciaal.