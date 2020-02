NZa puzzelt op maatwerk-dbc om innovatie te bespoedigen

Meer maatwerk, innovatie en flexibiliteit in de bekostiging van de medisch specialistische zorg, dat is wat de NZa beoogt met de invoering van een “facultatieve prestatie”. Een dergelijke maatwerk-dbc zou vooral het proces van de “juiste zorg op de juiste plek” moeten bespoedigen. Vooralsnog mag eerst het veld zich in een consultatieronde over het plan uitspreken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) denkt dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders met een facultatieve prestatie beter afspraken kunnen maken over nieuwe, veelal lokale initiatieven, die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc’s. Als voorbeeld noemt de NZa het thuis monitoren van patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten zich wegens het ontbreken van een betaaltitel volgens de NZa vaak geen raad met dergelijke initiatieven, terwijl ze wel in het belang zijn van de patiënt.

Daarnaast constateerde de NZa in de ‘Monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018’ al dat er van het streven naar meer uitkomstgerichte bekostiging en samenwerking in de contractafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen nog weinig terecht komt.

Ruimte

“We nemen daarom zelf maatregelen”, aldus de NZa. “We willen de flexibiliteit van de bekostiging verbeteren via deze facultatieve prestatie. Deze maakt het mogelijk dat één ziekenhuis en één zorgverzekeraar samen een nieuwe dbc aanvragen bij de NZa. Partijen bepalen zelf welk specifiek knelpunt zij lokaal willen oplossen met deze nieuwe betaaltitel. De NZa toetst een dergelijke prestatie snel en marginaal. Zo ontstaat er ruimte voor samenwerking en maatwerk in de regio en sluit het voorstel aan op de ‘juiste zorg op de juiste plek’.”

Aanvulling

De NZa ziet een facultatieve prestatie in de medisch specialistische zorg als opmaat naar een domein-overstijgende facultatieve prestatie, bedoeld om meer ruimte te creëren voor zorg over de schotten heen. Ondanks deze ambitie benadrukt de NZa dat het gaat om een aanvullende mogelijkheid naast de reguliere bekostiging. Ziekenhuizen, artsen en zorgverzekeraars mogen er straks gebruik van maken, maar hoeven dat niet.

Gelijk trekken

Nieuw is het idee van een maatwerkprestatie niet. Andere sectoren zoals de huisartsenzorg, wijkverpleging en fysiotherapie kennen inmiddels de vrijheid om op individueel niveau een maatwerkprestatie aan te vragen bij de NZa. Met dit voorstel trekt de NZa naar eigen zeggen de ziekenhuissector gelijk met deze zorgsectoren.

Vragen

De NZa neemt tot en met begin maart de tijd om de meningen in het veld te peilen. Op basis van de uitkomsten van de consultatie formuleert de NZa een concreet voorstel aan het ministerie van VWS dat met ingang van volgend jaar meer maatwerk, innovatie en flexibiliteit mogelijk moet maken. Toch zijn er nog wel enkele vragen te beantwoorden. Zijn facultatieve afspraken daadwerkelijk nodig zolang er nog miljoenen aan transformatiegelden blijven liggen? En: hoe grip te houden op het aantal facultatieve prestaties? Oftewel: hoe passen facultatieve prestaties in het hoofdlijnenakkoord? Ook dringt de vraag zich op of facultatieve prestaties ongewenste regionale verschillen in de hand werken.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) noemt het voornemen van de NZa “een interessante gedachte”: “Voorwaarde is wel dat dit over de ketens heen georganiseerd kan worden.”