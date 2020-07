NZa: Reguliere zorg bijna op peil, inhaalslag begonnen

In totaal waren er in de eerste helft van 2020 791.000 verwijzingen naar medisch-specialistische zorg minder dan in een normale situatie. Bij de geestelijke gezondheidszorg was dit getal sinds maart 63.000 lager dan verwacht. Het aantal daadwerkelijk behandelde patiënten in het ziekenhuis daalde van 7,4 miljoen in 2019 naar 6,2 miljoen in de eerste zes maanden dit jaar.

Er is in de laatste weken een kleine inhaalslag begonnen, ziet de NZa. In juni waren er 150.000 verwijzingen naar medisch-specialistische zorg dan het jaar ervoor. De NZa stelt dat het aantal verwijzingen alweer op 98 procent van het normale niveau is beland. Het totaal aantal behandelingen in ziekenhuizen is volgens de Nza ook weer boven de 90 procent van wat in een normaal jaar verwacht zou mogen worden.

Volgens de NZa is de stijging van aantal behandelingen het grootst bij afdelingen KNO, oogheelkunde en orthopedie, specialismen die ook het snelst terugvielen aan het begin van de coronacrisis.

Het darmkankeronderzoek begon op 11 mei weer en in juni is al 78 procent van het aantal mensen benaderd dat in juni 2019 was uitgenodigd om mee te doen. De borstkankerscreening is deze maand hervat, op 40 procent van de normale capaciteit.