NZa start kostprijsonderzoek huisartsenzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start maandag 11 september het kostprijsonderzoek om de maximumtarieven voor de huisartsenzorg te herijken. De nieuwe tarieven gaan per januari 2025 in.

Het vorige kostprijsonderzoek huisartsenzorg vond plaats in 2016 en 2017 over het jaar 2015 en leidde tot herijkte tarieven per 2018.

Steekproef

Het huidige kostprijsonderzoek is een van de drie projecten die de NZa momenteel uitvoert in de huisartsenzorg. De huisartsen die geselecteerd zijn voor het onderzoek hebben inmiddels contact met onderzoeksbureau Sira Consulting. De LHV biedt leden die deelnemen een financiële tegemoetkoming voor de tijd die ze kwijt zijn aan het onderzoek.

De NZa doet onderzoek over het jaar 2022, het meest actuele afgeronde kalenderjaar met de minste effecten van de coronacrisis. Het onderzoek vindt plaats door middel van een steekproef onder huisartsen van september tot en met oktober. De resultaten van dit nieuwe onderzoek worden verwerkt in de tarieven per januari 2025.