NZa stelt verwachtingen aan zorgverzekeraars: ‘tijdige toegang tot zorg’

De NZa heeft handvatten gepubliceerd voor zorgverzekeraars. Het document moet hen helpen om kwaliteit te blijven leveren, ook in situaties zoals de coronacrisis waarbij de zorg onder druk staat. In de ‘duiding van de zorgplicht’ komen vijf thema’s aan bod: wachttijden, discontinuïteit van zorg, complexe casuïstiek, toekomstbestendig zorglandschap en catastrofe.

De uitbraak van het coronavirus stelt zorgmedewerkers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zwaar op de proef, aldus de NZa. Het is volgens de zorgautoriteit daarom extra belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft op tijd zorg kan krijgen.

Duiding zorgplicht

Echter is niet een partij hiervoor verantwoordelijk: tijdige toegang tot zorg is een samenspel tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en overheid. Om hen handvatten te bieden om goede kwaliteit te kunnen leveren, in tijden van crisis, heeft de NZa een duiding van de zorgplicht voor zorgverzekeraars uitgewerkt.

Hulpmiddel voor vijf thema’s

Het gaat om een hulpmiddel waarin de NZa aan de hand van vijf thema’s, te weten: wachttijden, discontinuïteit van zorg, complexe casuïstiek, toekomstbestendig zorglandschap en catastrofe, duidelijk maakt wat er van de zorgkantoren wordt verwacht; specifiek in situaties waarin de toegankelijkheid en continuïteit onder druk staat. Dit kan gaan om de huidige coronacrisis, maar ook om faillissementen van zorgaanbieders, of structureel oplopende werktijden voor bepaalde zorg.

De NZa geeft aan met het ministerie van VWS en de inspectie in gesprek te zijn om ook handvatten op te stellen voor zorgaanbieders. Ook hierbij gaat het om de toegang tot zorg kunnen garanderen in situaties waarin de zorg onder druk staat.