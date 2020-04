NZa: Tarieven geriatrische revalidatie kunnen omlaag ondanks coronacrisis

Bedragen die worden betaald voor geriatrische revalidatie kunnen met 4 procent omlaag, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Komend jaar gaan tarieven al omlaag, dit tegen het zere been van brancheorganisatie Actiz.

Na kostenonderzoek in de sector komt de NZa tot de conclusie dat het wel met wat minder kan in de geriatrische revalidatie. Precies 4 procent te hoog zijn de tarieven nu, meent de toezichthouder. De NZa ziet dat kostprijzen amper verschillen tussen zorgaanbieders en dat er daardoor wat van de prijs af kan.

Per 2021 gaan de tarieven omlaag. In de afgelopen jaren kregen veel zorgaanbieders al een lager tarief, omdat zorgverzekeraars regelmatig een afslag op de NZa-tarieven toepasten. De NZa denkt dat na deze tariefsverlagingen de afslag in veel gevallen vervallen.

Liever jaar later

Actiz ving bot tijdens gesprekken met de NZa. Volgens de brancheorganisatie zou de herijking beter in 2022 kunnen plaatsvinden, omdat de zorgaanbieders nu ook geraakt worden door de coronacrisis.

De NZa is echter niet te vermurwen en stelt dat de kostprijzen uit 2018 model kunnen staan voor de tarieven van 2021. “Ze zullen kostendekkend zijn als de situatie weer onder controle is”, schrijft de toezichthouder.

‘Teleurgesteld’

Actiz laat in een verklaring weten ‘uitermate teleurgesteld’ te zijn met het besluit om de tarieven 4 procent te verlagen. “We beraden ons op verdere stappen. Het kostenonderzoek doet geen enkel recht aan de recente ontwikkelingen en het belang van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in de zorgketen. Door de GRZ zijn meer ziekenhuisbedden beschikbaar én kunnen ouderen aantoonbaar langer verantwoord thuis blijven wonen.”

Corona en onderwaardering

Volgens de branchevereniging is doorontwikkeling en investering nodig en kan dat niet bij dalende tarieven. Volgens Actiz komt ‘de onderwaardering van de GRZ’ bovenop de onzekerheden van de huidige coronacrisis. Over de opmerking van de NZa dat de afslagen van zorgverzekeraars niet meer nodig zijn stelt Actiz ‘daar weinig fiducie in te hebben gezien de ervaringen van de afgelopen jaren’.