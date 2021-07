NZa: tijd is rijp voor sectoroverstijgende betaaltitel

Financiële schotten tussen verschillende typen zorg maken het soms lastig voor zorgverleners om samen te werken. Zelfs als dat in het belang is van de patiënt. Met de sectoroverstijgende betaaltitel wordt het voor hen mogelijk samen met de zorgverzekeraar en/of het zorgkantoor passende financiële afspraken te maken die aansluiten bij de zorgvraag.

Zorgpad

Deze ene betaaltitel zou in de plaats komen van twee of meer huidige bestaande betaaltitels, legt een woordvoerder van de NZa uit. “Denk bijvoorbeeld aan knie-artrose en het herstel hiervan. Op dit moment zijn er binnen de medisch-specialistische zorg betaaltitels voor de zorg die het ziekenhuis levert, voor bijvoorbeeld polibezoek, diagnose, een ingreep, de verpleging, pijnbestrijding, nacontroles, et cetera. Binnen de medisch-specialistische zorg zijn dit de diagnose behandelcombinaties (dbc’s). De revalidatie vindt vaak plaats bij een fysiotherapeut, die werkt met zijn of haar eigen set aan betaaltitels. Een sectoroverstijgende betaaltitel zou dit hele zorgpad van een patiënt wellicht onder één betaaltitel kunnen laten plaatsvinden. Dit creëert meer gelijkgerichtheid in belangen, faciliteert samenwerking tussen eerste- en tweedelijn en maakt het mogelijk om de zorg beter rond de patiënt te organiseren.”

Positieve reacties

In een online consultatie vroeg de NZa een reactie op hun eerste voorstel voor deze betaaltitel. Er reageerden driehonderd zorgverleners en koepelorganisaties en brancheorganisaties. 80 procent van de respondenten is positief over het voorstel, 4 proces ziet het niet zitten en 16 procent denkt dat het misschien een goed idee is. “Van de grote brancheorganisaties, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties die hebben gereageerd, waren bijna alle reacties positief. Een grote brancheorganisatie van zorgaanbieders gaf nee aan, mede omdat de monodisciplinaire betaaltitels volgens hen voldoende ruimte bieden”, schrijft de NZa in haar brief aan de Tweede Kamer.

Patiënt centraal

Volgens de zorgautoriteit zou deze betaaltitel helpen bij het beter passende zorg bieden. Niet de financiën maar de patiënt komt “centraal te staan” in de zorg. “Op dit moment hebben zorgaanbieders niet altijd dezelfde (financiële) belangen, waardoor samenwerking soms moeizaam van de grond komt. Terwijl we steeds meer noodzaak zien tot samenwerking tussen zorgverleners en aanbieders en het daadwerkelijk organiseren van zorg rond de patiënt”, aldus de NZa.

Vergelijkbaarheid

Een nadeel van de nieuwe betaaltitel zou kunnen zijn dat de “vergelijkbaarheid van de aanbieders op grond van de verschillende declaratiesystemen” afneemt. Op dit moment werken aanbieders onder hun eigen betaaltitel. “Dit zorgt ervoor dat dit ‘afgebakend’ stuk geleverde zorg transparant, inzichtelijk en vergelijkbaar is”, legt de woordvoerder uit. “Met een overstijgende betaaltitel waar verschillende aanbieders gebruik van kunnen maken, neemt die vergelijkbaarheid mogelijk af. Het is immers niet meer opgeknipt, maar samengevoegd. Dit hoeft echter geen probleem te zijn wanneer dit goed geregistreerd wordt, maar de wenselijkheid en haalbaarheid hiervan zou in een volgende stap verder onderzocht kunnen worden.”

Vervolgstappen

Deze consultatie laat vooral zien dat het veld toe is aan zo’n “sectoroverstijgende betaaltitel”. De NZa adviseert de Tweede Kamer daarom om de mogelijkheden voor deze titel verder te onderzoeken.

“We kijken uit naar de verdere samenwerking met het ministerie van VWS, het zorgveld, zorgverzekeraars en zorgkantoren om de verkeerde prikkels en belemmerende schotten in de bekostiging van de zorg aan te pakken”, schrijft de NZa in haar persbericht. Een “uitvoeringstoets” is volgens de autoriteit de meest logische vervolgstap. Daarin wil de NZa concreet kijken naar wat er allemaal moet gebeuren om dit mogelijk te maken.

Tijdspad

De NZa kan nog niks concreets zeggen over wanneer de betaaltitel af kan zijn. “Als we zien welke knelpunten er nu zijn voor zorgverleners en patiënten die mogelijk kunnen worden verholpen met een sectoroverstijgende betaaltitel, dan is het wenselijke antwoord natuurlijk liever vandaag dan morgen”, zegt de woordvoerder. “Tegelijkertijd hebben we al verschillende uitdagingen gesignaleerd die niet eenvoudig op te lossen zijn en willen we hier zorgvuldig in zijn. Een uitvoeringstoets kan ons hier een meer concreet beeld van geven.”