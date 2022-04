NZa tikt zorgverzekeraars op de vingers over toegang tot hulpmiddelen

De NZa heeft begin april een waarschuwing gestuurd naar de zorgverzekeraars. De zorgautoriteit stelt dat die hun zorgplicht verzaken doordat verzekerden niet altijd de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben, of ze ontvangen ze niet op tijd. In een brandbrief doet de NZa een dringende oproep aan de zorgverzekeraars om meer open te staan voor de input van patiënten, verzekerden en zorgorganisaties. “Aandacht voor kostenbeheersing gaat nu ten koste van het belang van de verzekerde.”

Dit meldt de NZa op 19 april via haar website. “Het lukt de zorgverzekeraars steeds beter om de voorzieningen van hulpmiddelen doelmatig te organiseren en in te kopen”, schrijft de zorgautoriteit in de bewuste brief. “Van patiëntenverenigingen horen wij echter dat met regelmaat hulpmiddelen worden geleverd aan verzekerden, die weliswaar voor vele anderen geschikt zijn, maar voor deze verzekerden niet passend.” Dan gaat het bijvoorbeeld om katheterzakken die je met twee handen moet openen. Die zijn niet geschikt voor iemand met een eenzijdige verlamming.

Acute situaties

Daarnaast krijgt de NZa met regelmaat geluiden binnen over acute situaties waarin hulpmiddelen niet op tijd worden geleverd, bijvoorbeeld katheters of naalden die dagen na aanvraag werden geleverd of verzekerden die het ziekenhuis niet konden verlaten omdat de benodigde hulpmiddelen nog niet beschikbaar waren.

Verder wijst de NZa op miscommunicatie rondom wijzigingen in het beleid, waardoor verzekerden in verwarring raken. De autoriteit ziet ook dat de leveringen van geneesmiddelen en hulpmiddelen die bij elkaar horen lang niet altijd op elkaar aansluiten – iets dat vooral in de diabeteszorg veel voorkomt.

Oproep oppakken

“Wij verwachten van zorgverzekeraars dat zij in de gaten houden wat er misgaat en dat knelpunten worden opgelost zodat verzekerden hulpmiddelen krijgen waar ze echt wat aan hebben”, aldus de NZa. “In de komende periode gaan we in gesprek met zorgverzekeraars en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland over deze brief en bespreken we hoe zij deze oproep gaan oppakken.”