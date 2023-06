NZa tikt zorgverzekeraars opnieuw op de vingers vanwege wachtlijsten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hamert er opnieuw bij zorgverzekeraars op dat ze meer moeten doen aan de steeds langer wordende wachtlijsten in de zorg. De toezichthouder dreigt met handhaving als zorgverzekeraars niet meer werk maken van hun zorgplicht, zo schrijft de NZa in een nieuw rapport waarin ook een vervolgonderzoek wordt aangekondigd.

“De NZa verwacht van de zorgverzekeraars echt meer regie op het optimaal benutten van de beschikbare zorgcapaciteit en het verkorten van wachttijden en wachtlijsten”, aldus de toezichthouder. De houding van verzekeraars zou te weinig sturend en proactief zijn geweest.

Zelf controleren

De toezichthouder noemt onder meer de medisch specialistische zorg als een domein waar de zorgverzekeraars meer zouden kunnen doen. De zogeheten ‘regionale tafels’ komen wel van de grond, maar de resultaten blijven uit. In 2023 zal de NZa een nieuw onderzoek uitvoeren naar proactief handelen door de zorgverzekeraars.

Wat betreft de ggz schrijft de NZa dat verzekeraars actiever moeten optreden wanneer gespecialiseerde ggz-instellingen locaties sluiten. Verzekeraars moeten zelf controleren of de vervangende zorg voor patiënten goed geregeld is. “Niet pas wanneer ze hierover worden bevraagd door de toezichthouder”, aldus de toezichthouder Ook wordt opgemerkt dat zorgverzekeraars onvoldoende zicht hebben op de behoefte aan ggz en het aanbod op regionaal niveau. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn hierover meer afspraken gemaakt.

Te laat premie bekendgemaakt

Uit het overzicht van de NZa blijkt ook dat twee zorgverzekeraars te laat of onjuist de premie voor 2023 hebben bekendgemaakt. Een verzekeraar heeft de premie enkele uren na 12 november gepubliceerd. Een andere verzekeraar heeft de premie bekendgemaakt in een eigen digitale omgeving gecombineerd met een vooraankondiging. De NZa wijst de verzekeraars op de regelgeving, maar neemt verder geen maatregelen.

De toezichthouder concludeert verder dat zorgverzekeraars over het algemeen voldoende transparant waren tijdens het overstapseizoen. Vanwege de grotere financiële uitdagingen bij zorginstellingen duurde het echter langer voordat de contracten rond waren, waardoor het voor consumenten op het moment van overstappen onduidelijk was met welke zorginstelling de verzekeraar een contract had. De NZa zal onderzoeken hoe dit proces verbeterd kan worden.

Daarnaast wordt in het overzicht benadrukt dat bij transparantie over ongecontracteerde zorg de zorgaanbieders de patiënt voor afspraken moet laten weten of de instelling een contract heeft met de zorgverzekeraar vóór de eerste afspraak.