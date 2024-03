NZa: toegang tot huisartsenzorg verder onder druk

“Als landelijke trend zien we dat het aantal Nederlanders dat op een wachtlijst staat voor een (nieuwe) huisarts is gestegen in 2023”, concludeert de zorgautoriteit. Het beeld verschilt per regio. De zes gemeenten met de hoogste wachtlijsten in kwartaal vier zijn Enschede, Heerenveen, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle en Apeldoorn. “Ook zien we dat het aantal consulten en visites in januari 2024 hoger ligt dan een jaar geleden. Dit komt waarschijnlijk door de griepgolf.”

Wachttijden ggz

De toegankelijkheid staat niet alleen in de huisartsenzorg onder druk. “Ook de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijven te hoog.” De aanmeldwachttijd voor alle hoofddiagnosegroepen overschrijdt de Treeknorm van vier weken. “De hoogste wachttijd zien we bij de zogenoemde ‘restgroep’ aan diagnoses, waaronder ook transgenderzorg valt.”

In de langdurige zorg was er vanaf juli 2023 een stijging in het totaal aantal wachtenden. De NZa stelt dat deze toename grotendeels samenhangt met seizoenseffecten. “De laatste maanden schommelt het aantal wachtenden, met in januari een daling.” Over de lange termijn is het aantal wachtenden in de langdurige zorg sinds 2019 gestegen.

Ziekenhuiszorg

De wachttijden in de medisch-specialistische zorg dalen in sommige regio’s licht. Bovendien ziet de NZa in de productiedata van 2023 dat het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg ontving rond het niveau van 2019 lag. Dit geldt ook voor het aantal operaties. De productie in zbc’s is sinds de coronapandemie gestegen en lag in de eerste helft van 2023 weer iets hoger dan het jaar ervoor, terwijl die in ziekenhuizen ongeveer gelijk is gebleven. “Om de daling door te zetten, is duidelijkheid nodig over de regionale zorgcapaciteit én inzicht in het aantal wachtenden in de regio.”

Ziekteverzuim

Overall ziet de NZa nog weinig verbeteringen ten opzichte van de vorige monitor. “Het ziekteverzuim speelt daarbij een grote rol”, aldus de zorgautoriteit. “Het gemiddelde ziekteverzuim is in december nog steeds hoog, met percentages tussen de 7,0 en 9,9 procent in de verschillende sectoren.” Wel volgt het ziekteverzuim in 2023 voor het eerst sinds de start van de coronapandemie weer het verloop dat de NZa in de jaren daarvoor zag. “Hij ligt echter structureel hoger, wat met name komt door het hoge langdurig verzuim.” Het kortdurend ziekteverzuim is ongeveer gelijk gebleven.