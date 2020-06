NZa: Uitgaven langdurige zorg moeilijk te voorspellen door corona

De NZa ziet dat de manier waarop aanbieders zorg leveren anders verloopt dan normaal. Signalen van patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgkantoren wijzen erop dat er sprake is van uitstel, verplaatsing of afschaling van zorg. Daarnaast blijkt uit cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat er meer mensen met een Wlz-indicatie zijn overleden dan normaal is in deze periode.

Het CIZ signaleert daarnaast een terugval in het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie. Het is niet bekend hoe lang deze effecten aanhouden, of er daarna inhaalslagen te verwachten zijn, en of en in welke mate we teruggaan naar de oude situatie.