NZa verduidelijkt tarief voor vrijgevestigde psychiaters

De NZa wil met deze wijziging duidelijker maken dat de tariefdifferentiatie is gebaseerd op het onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke zorginzet van een psychiater als behandelaar.

Tarief voor vrijgevestigde psychiaters

De tariefbeschikking bepaalt dat de psychiater alleen het reguliere tarief mag declareren indien zijn inzet noodzakelijk is. Is zijn inzet niet noodzakelijk, dan geldt een ander tarief. Centraal daarin staat de zorginhoudelijke afweging die de behandelaar zelf maakt omtrent de meest passende en noodzakelijke inzet van zorg voor zijn patiënt. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut is daarbij richtinggevend. Met de tariefdifferentiatie blijft de NZa beogen dat psychiaters zich primair richten op het verlenen van zorg aan patiënten die daadwerkelijk een psychiater nodig hebben.