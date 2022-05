NZa: Vijfminutenregistratie blijft hardnekkig in wijkverpleging

De verafschuwde vijfminutenregistratie is nog altijd een veelgebruikt instrument in de wijkverpleging. Een derde van de zorgaanbieders maakt er nog altijd gebruik van, terwijl er inmiddels minder belastende middelen zijn om zorg te registreren. Dat blijkt uit de informatiekaart Tijdregistratie Wijkverpleging 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Al in 2009 beloofde toenmalig staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) dat medewerkers in de thuiszorg niet meer per vijf minuten hoefden te registreren welke zorg ze leverden. Sindsdien is er veel aan gedaan om andere manieren te ontwikkelen om met minder administratieve rompslomp toch de rechtmatigheid van zorg te kunnen bewaken. Sinds 2019 heeft de NZa het ook in de regelgeving mogelijk gemaakt om te registreren via de methode ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’, waarbij het zorgplan van de cliënt dus leidend is voor de declaratie van zorg. Die geldt, tenzij de verleende zorg door onvoorziene omstandigheden afwijkt van de planning.

De Zorgautoriteit onderzoekt ieder jaar hoe zorgaanbieders en zorgverleners tijd registreren in de wijkverpleging en welke administratieve last daarbij komt kijken. “We zien dat registeren via ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ leidt tot de minste administratieve lasten voor zorgprofessionals. De handmatige en geautomatiseerde vijfminutenregistratie blijft ondanks de hogere administratieve lasten een veelgebruikte registratiewijze”, schrijft de NZa.

Geautomatiseerde vijfminutenregistratie

Uit de NZa-enquête over het eerste kwartaal van 2022 blijkt dat 67 procent van de ondervraagde zorgaanbieders gebruikmaakt van de registratiewijze “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. Het betekent ook dat een derde van de zorgaanbieders dat niet doet. Het is bovendien een daling van 7 procent ten opzichte van de uitvraag in 2021. “We zien dat zorgaanbieders gebruik blijven maken van de handmatige vijfminutenregistratie. Ook zien we een toename in zorgaanbieders die gebruikmaken van geautomatiseerde vijfminutenregistratie”, meldt de NZa.

Zorgprofessionals die gebruikmaken van ‘zorgplan=planning=realisatie’ geven intussen, net zoals vorig jaar, aan de minste administratieve lasten te ervaren, met name als correcties in de declaraties achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen. “Het is daarmee een waardevol alternatief voor de tijdrovendere vijfminutenregistratie”, concludeert de Zorgautoriteit.

Ict

De ondervraagde zorgprofessionals geven verder aan dat, ongeacht de registratiewijze, het ict-systeem goed moet aansluiten op de registratiewijze om efficiënt te kunnen werken. Zij verwachten dat het werken op basis van een vast budget per cliënt over langere periode (zoals bij maand- of weektarieven) een oplossing is, omdat de vergoeding van zorg dan niet meer direct afhankelijk is van het aantal geleverde uren. De NZa roept zorgaanbieders in de wijkverpleging op de mogelijkheden te verkennen voor het gebruik van de registratiewijze “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”.

—————————–