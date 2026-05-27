NZa vindt gedrag zorgverzekeraars ‘zeer onwenselijk’

Zorgverzekeraars die aan koppelverkoop doen worden door de Nederlandse Zorgautoriteit publiekelijk op de vingers getikt. Hoewel de NZa wettelijk niet kan handhaven, noemen ze koppelverkoop wel “zeer onwenselijk” en roepen ze zorgverzekeraars op om hun “maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen”.

Koppelverkoop houdt in dat zorgverzekeraars bepaalde aanvullende verzekeringen alleen aanbieden bij een specifieke basisverzekering. Dat vindt de Nederlandse Zorgautoriteit “zeer onwenselijk”.

“Het probleem bij de koppelverkoop is dat verzekerden die een uitgebreidere aanvullende verzekering willen, bijvoorbeeld in verband met de vergoeding voor een specifieke behandeling, die aanvullende verzekering alleen kunnen kiezen bij een duurdere basisverzekering”, legt de NZa uit. “Hierdoor is de verzekerde onnodig duur uit bij het kiezen van de voor de verzekerde de meest ideale combinatie. De verzekerde betaalt dus meer voor de basisverzekering om ‘toegang te krijgen’ tot de aanvullende verzekering.”

De NZa vraagt de minister van VWS al jaren om een wetswijziging op dit punt, zodat ze kunnen handhaven op deze koppelverkoop. “Die oproep blijft staan. Echter vinden wij het ook belangrijk dat de zorgverzekeraars hun eigen verantwoordelijkheid pakken om het goede te doen voor zijn verzekerden.”

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend zodat consumenten koppelverkoop kunnen melden.

Overstappers

De aanhoudende koppelverkoop is een van de resultaten van de informatiekaart Zorgverzekeringen voorjaar 2026. Daarin zet de NZa de belangrijkste ontwikkelingen rondom zorgverzekeringen in het overstapseizoen 2025/2026 op een rij.

Goed nieuws voor de consumenten was dat de zorgpremies minimaal gestegen zijn. Wat mogelijk verklaart waarom er dit jaar weinig is overgestapt is.

Marktaandelen

Toch zijn er wel verschuivingen in de marktaandelen van verzekeraars. Achmea heeft nog altijd het grootste marktaandeel, maar verloor 2 procent. Ze daalden van 30 procent in 2025 naar 28,2 procent in 2026. Het grootste deel van dit verlies ging naar de tweede grootste verzekeraar, VGZ, die 1,3 procent marktaandeel groeide. En ook CZ kreeg er bijna een procent marktaandeel bij.

58 vergelijkbare polissen

Een van de redenen waarom mensen amper overstappen zou kunnen komen doordat de polissen zoveel op elkaar lijken. Er zijn dan wel 58 polissen. Maar doordat het polisaanbod volgens de NZa “weinig onderscheidend” is, hebben consumenten toch weinig te kiezen.

“Het is aan zorgverzekeraars om te zorgen voor een overzichtelijk polisaanbod met bruikbare informatie, zodat inwoners een weloverwogen keuze kunnen maken”, schrijft de NZa. “Mede daarom is de NZa een onderzoek gestart naar de bruikbaarheid van de informatie voor consumenten op de websites van zorgverzekeraars in het afgelopen overstapseizoen. De resultaten van dit onderzoek verwachten we de komende maanden.”

Te laat

Ook de premies en contractonderhandelingen waren pas laat rond. Op 19 november waren nog niet alle premies bekend. Welke verzekeraar te laat was, zegt de NZa er niet bij.

En “net zoals voorgaande jaren, zien we pas op het peilmoment van 22 december een vollediger beeld in welke zorgaanbieders vergoed worden voor hun zorg”. Het Informatie- en Contactcentrum kreeg 78 meldingen van zorgaanbieders over de inhoud van de contracten en/of moeilijkheden bij het rondkrijgen van de contracten.

Met name het aantal klachten uit de ggz is gestegen. “Deze meldingen gingen onder andere over de afslagen op tarieven die zorgverzekeraars hanteren, zonder dat zorgverzekeraars een inhoudelijke toelichting zouden geven over hoe deze afslagen tot stand zijn gekomen.”

  1. Jorrit Stroosma

    “Met name het aantal klachten uit de ggz is gestegen. “Deze meldingen gingen onder andere over de afslagen op tarieven die zorgverzekeraars hanteren, zonder dat zorgverzekeraars een inhoudelijke toelichting zouden geven over hoe deze afslagen tot stand zijn gekomen.”
    Die afslag van de tarieven is ook absurd voor niet gecontracteerde GGZ (artikel 13 Zvw 2006), het hinderpaalcriterium in de Zorgwet wordt met voeten getreden. “Artikel 13 is ook betrokken bij het “hinderpaalcriterium”, dat zorgt ervoor dat de vergoeding geen feitelijke verhindering oplevert voor een gemiddelde verzekerde om de zorg af te nemen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.”
    Het hinderpaalcriterium is een leeg criteria, het is willens en wetens niet exact uitgewerkt door de beleidsmakers. En zolang de zorgverzekeraars de politieke steun hebben om hier hun spreekwoordelijke r**t mee af te vegen zal er ook niks veranderen. Dank voor het stemmen op de VVD en D66.