NZa voorspelt fors tekort op budget langdurige zorg 2023

Foto: jd-photodesign / stock.adobe.com

Belangrijkste oorzaak voor het tekort is de sterke stijging van het aantal cliënten voor ggz-wonen. De NZa herhaalt eerdere adviezen “dat er stappen nodig zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”. In het advies Scheiden wonen en zorg adviseerde de organisatie al dat de aanspraak op dit type zorg beperkt zou moeten worden.

“In dat advies geven we ook aan dat wetswijzigingen nodig zijn om de mogelijkheden te versterken om via zorginkoop te sturen op extramurale leveringsvormen”, aldus de NZa in een brief aan VWS: “Er moeten politieke keuzes worden gemaakt.” Die brief is vorige maand gestuurd, maar NZa heeft hem vrijdag bekendgemaakt.

Zorg echt passend

Specifiek voor ggz-wonen heeft de NZa een informatiekaart gemaakt, waarin ze laat zien welk zorgpad de cliënt heeft afgelegd voor de instroom in de Wlz: “In de informatiekaart dringen we aan om te onderzoeken voor welke cliënten Wlz-zorg écht passend is. Ook vragen we om de toegangscriteria tot de Wlz-zorg nader te onderzoeken.”

Indicaties zzp-bedden

Uit het overzicht van de NZa blijkt ook dat het aantal indicaties voor zogenoemde zzp-bedden (opname met verblijf) vrijwel hetzelfde is als vorig jaar (125.000). Daarbinnen nemen wel de lagere indicaties af (VV1 tot en met VV4) en VV5, VV6, VV7 en VV9 stijgen sterk: 5 à 10 procent ten opzichte van 2022, zo verwacht NZa.

Het voorspelde tekort op het Wlz-budget variëert sterk (103 à 388 miljoen euro), omdat de NZa door veranderde regelgeving niet goed kan inschatten wat de uitgaven voor onder meer de expertisecentra Korsakov zullen zijn en voor de wet Zorg en Dwang.