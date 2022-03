NZa waarschuwt mondzorgpraktijken om verkeerde declaraties

“Vullingen mogen niet in rekening gebracht worden bij andere behandelingen, zoals het plaatsen van een kroon, het vastzetten van een spalk of bij beugels”, schrijft de NZa in een bericht op LinkedIn. “V-codes (de codes voor vullingen) mogen uiteraard alleen in rekening worden gebracht als er ook daadwerkelijk een vulling is geplaatst. Bij andere behandelingen mag deze code niet gedeclareerd worden. Ook zagen we dat soms voor één vulling verschillende prestaties in rekening gebracht worden.”

Verplicht

Zo declareerde een aanbieder de afwerking van een vulling apart naast de vulling. Dit mag niet omdat de afwerking al in het tarief van de vulling verwerkt zit. Daarnaast trof de NZa declaraties van vullingen aan waarbij de behandelde vlakken niet vermeld waren. Dit is sinds 1 januari 2020 wel verplicht.