NZa wil actueler beeld wachttijden ziekenhuizen

Met een nieuwe regeling wil de NZa dat patiënten een beter en sneller inzicht krijgen in de wachttijden bij ziekenhuizen en klinieken. De nieuwe regeling ‘Aanleveren wachttijden msz’ treedt op 1 augustus in werking.

De nieuwe regeling draagt er volgens de NZa aan bij dat patiënten die als gevolg van covid-19 wachten op zorg, sneller geholpen kunnen worden. De afgelopen maanden heeft de zorgautoriteit met ziekenhuizen, zelfstandige behandelklinieken, zorgverzekeraars en branchepartijen gewerkt aan een nieuwe wachttijdenregeling voor de medisch-specialistische zorg.

Methodiek

Op dit moment is niet alleen de frequentie van aanleveren van gegevens te laag (maandelijks), vindt de NZa, ook is de voorgeschreven methodiek voor de wachttijden voor behandelingen niet actueel genoeg: “We passen de wachttijden-regeling daarom op een aantal inhoudelijke punten aan: de aanleverfrequentie gaat omhoog (2 keer per maand), er is een nieuwe methode ontwikkeld om behandelingen inzichtelijk te maken en de lijst van verrichtingen (polikliniek, diagnostiek en behandeling) is geactualiseerd.”

Aanpassingen

Verschillende zorgaanbieders en zorgverzekeraarsebben de afgelopen periode met de NZa meegedacht over de benodigde aanpassingen. Deze onderdelen zijn vervolgens getoetst in een pilot. Een andere wens van de partijen was om de wachttijden op een centrale plek aan te kunnen leveren en in te voeren en op een centrale website inzichtelijk te maken.

Dit wordt mogelijk met de nieuwe regeling: de gegevens worden ingevoerd in het Zorgbeeldportaal, een middel dat de NZa samen met het LCPS en LNAZ heeft ontwikkeld. De NZa onderzoekt met de Patiëntenfederatie Nederland hoe de wachttijdinformatie ook beter ontsloten kan worden voor patiënten.

Kader passende inhaalzorg

Inzicht in de actuele wachttijden is een belangrijk aspect van het kader passende inhaalzorg dat de NZa onlangs publiceerde. Hierin stelt de NZa vast dat niemand de wachtlijsten alleen kan oplossen. Alleen door goede samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (zoals het sociaal domein) kunnen de wachtlijsten in de verschillende regio’s verminderen.