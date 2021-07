NZa: Ziekenhuizen moeten veel operaties inhalen

De 320.000 niet uitgevoerde operaties zijn volgens de toezichthouder 22 procent van het aantal operaties in een jaar. Vooral niet-dringende ingrepen zijn komen te vervallen, bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe heup of knie of een ingreep tegen staar.

Niet alle vervallen operaties hoeven te worden ingehaald. Sommige patiënten zijn op een andere manier behandeld en bij anderen “is de noodzaak tot opereren komen te vervallen”, stelt de NZa.

Het aantal opgenomen coronapatiënten daalt de laatste weken hard en daardoor krijgen de ziekenhuizen meer ruimte. Van alle operatiekamers is 87 procent weer beschikbaar, berekende de NZa. Nog slechts een paar ziekenhuizen hebben moeite om de kritieke planbare zorg op tijd te leveren.

Huisartsen verwijzen iets minder mensen door naar ziekenhuizen dan ze waarschijnlijk zouden hebben gedaan als er geen corona-uitbraak was geweest. Het aantal verwijzingen staat op 97 procent van het verwachte niveau. Dat is vergelijkbaar met voorgaande weken. (ANP)