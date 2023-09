NZa ziet ‘flinke verbeteringen’ van zorgkantoren bij toekennen pgb’s

Goed nieuws dus van de NZa dit jaar. In voorgaande jaren vond de NZa steeds dat zorgkantoren beter hun best moesten doen.

Termijn goedkeuring pgb verbeterd

De NZa ziet naar eigen zeggen dat zorgkantoren zich beter aan de termijnen houden. Cliënten horen nu bijna altijd binnen de wettelijke termijn of hun aanvraag voor een pgb is goedgekeurd. Voor het doelmatig toekennen van een pgb moeten zorgkantoren echter nog verbeteringen aanbrengen. De NZa verwacht van zorgkantoren dat zij al tijdens de beoordeling van de pgb-aanvraag kritisch kijken of het pgb bijdraagt aan goede en passende zorg voor de cliënt. Bijna alle zorgkantoren moeten hun zorginhoudelijke expertise daarbij beter betrekken.

Pgb in langdurige zorg

De cliënt vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt of de cliënt daarvoor in aanmerking komt. Het zorgkantoor moet binnen een wettelijke termijn van acht weken beslissen over toekenning (of weigering) van het pgb. Het zorgkantoor kan deze termijn verlengen tot maximaal dertien weken als nadere informatie van de cliënt nodig is. Hiermee kan het zorgkantoor ervoor zorgen dat de cliënt tijdig zijn zorg kan inkopen, wat aansluit bij de zorgplicht van het zorgkantoor.

Zorgkantoor

Bij toekenning van het pgb stelt het zorgkantoor een maximum budget vast waarvoor de cliënt zorg kan inkopen. Het zorgkantoor moet ervoor zorgen dat dit budget passend is bij de zorgbehoefte van de cliënt. Het zorgkantoor legt zijn besluit over toekenning van het pgb en de hoogte van het budget vast in een beschikking.

Zorg in natura

De bemiddeling naar zorg in natura ‘vraagt meer aandacht’. Het zorgkantoor moet ervoor zorgen dat de cliënt tijdig toegang heeft tot passende zorg (zorgplicht). Dit houdt onder andere in dat als het zorgkantoor besluit om de pgb-aanvraag af te wijzen en het pgb niet toe te kennen, de cliënt binnen dertien weken na aanvraag naar zorg in natura moet worden bemiddeld. Bij meerdere zorgkantoren zijn het beoordelen van pgb-aanvragen en het bemiddelen naar zorg in natura twee afzonderlijke, gescheiden processen zijn met elk hun eigen doorlooptijd. Als cliënten vanuit het pgb-proces worden overgedragen, dan wordt dat in het zorg in natura proces beschouwd als een nieuwe aanvraag. Bemiddeling naar zorg in natura vindt vervolgens plaats binnen de voor dat proces geldende doorlooptijd, die bovenop de doorlooptijd van het pgb-proces komt. De NZa vindt dit ongewenst.

NZa

De NZa kijkt al langere tijd kritisch naar het pgb-systeem en de uitvoering door zorgkantoren. Om cliënten beter te beschermen heeft de NZa onlangs in een position paper aangegeven wat ervoor nodig is om het pgb-systeem in zijn geheel te verbeteren. De zorgautoriteit vraagt het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap (sic) en Sport (VWS) om zorgkantoren op verschillende vlakken te helpen en meer bevoegdheden te geven. Het is belangrijk dat zorgkantoren hun taken goed uitvoeren zodat budgethouders de zorg en ondersteuning kunnen inkopen die zij nodig hebben.