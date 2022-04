NZa: Zorgkantoren doen te lang over toekenning pgb

Voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen, duurt het vaak te lang voordat zij hierover uitsluitsel krijgen. De NZa roept zorgkantoren op het toekenningsproces beter te organiseren. “Wij verwachten dat de zorgkantoren met elkaar in gesprek te gaan om van elkaar te leren”, aldus de zorgautoriteit.

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen mensen een pgb aanvragen bij een zorgkantoor. Met dit budget kopen ze vervolgens zelf zorg in. De zorgkantoren zijn verplicht om ervoor te zorgen dat een aanvrager op tijd zorg kan krijgen. Hiervoor moet het zorgkantoor binnen 8 weken beslissen of de aanvrager voor pgb in aanmerking komt.

De NZa onderzocht de werkwijze van de zeven zorgkantoren en ziet verschillen in hoe zij de toekenning uitvoeren. “Uit ons onderzoek blijkt dat dat niet altijd wordt gehaald. Het proces voor toekenning duurt dan te lang, in een extreem geval zelfs 458 dagen.” Wat de NZa betreft moeten zorgkantoren meer doen om tijdig over pgb-aanvragen te beslissen.

Te veel budget

Uit het onderzoek blijkt verder dat meerdere zorgkantoren standaard het maximale beschikbare budget toekennen. Ook wanneer er minder budget is aangevraagd. “Dit is niet de bedoeling”, schrijft de NZa. “Het leidt mogelijk tot een hoger gebruik van zorggelden (ondoelmatig) en het vergroot de kans dat budgethouders andere zaken dan zorg betalen vanuit hun budget. Zorgkantoren moeten van de NZa meer doen om een passend pgb-budget toe te kennen.”

Tekortkomingen oppakken

De NZa concludeert dat zorgkantoren het toekenningsproces voor pgb-aanvragen beter kunnen organiseren en roept de zorgkantoren dan ook op dit met elkaar te bespreken. “Wij verwachten dat de zorgkantoren uiterlijk 30 juni 2022 de geconstateerde tekortkomingen oppakken”, aldus de zorgautoriteit.