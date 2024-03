Obesitas de afgelopen 40 jaar verdrievoudigd

Het percentage Nederlanders met obesitas, ernstig overgewicht, is in 2023 bijna verdrievoudigd ten opzichte van 1981. Toen had vijf procent obesitas. Ook het percentage van ernstigere vormen van obesitas is toegenomen, van één procent in 1981 naar vier procent in 2023.

Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het RIVM. Sinds 1981 wordt elk jaar naar lengte en gewicht van de Nederlandse bevolking gevraagd in de Gezondheidsenquête.

Stijging matig overgewicht

Ook het percentage twintig-plussers met matig overgewicht is toegenomen. Bij matig overgewicht gaat het om een BMI van 25 tot 30. Dit percentage steeg van 28 procent in 1981 naar 35% in 2023. In totaal had in 2023 ruim de helft van alle Nederlanders vanaf 20 jaar overgewicht (BMI van 25 of hoger), begin jaren 80 was dit nog een derde. Het aandeel mensen met obesitas steeg harder dan het aandeel mensen met matig overgewicht.

‘Een beetje te zwaar’

Uit onderzoek blijkt dat van de 18-plussers met obesitas 27 procent zichzelf een beetje te zwaar vindt. 47 Procent vindt zichzelf te zwaar, en 23 procent vindt zichzelf veel te zwaar. Drie procent vindt hun lichaamsgewicht goed.

Van de 18-plussers met matig overgewicht vindt 22 procent hun eigen lichaamsgewicht goed, en van de volwassenen met een normaal gewicht vindt 65 procent hun gewicht goed.

Malta koploper Europa

In Nederland komt minder obesitas voor vergeleken met de meeste EU-landen. Ruim de helft van de volwassenen in de Europese Unie (EU) had in 2019 overgewicht. Gemiddeld had 36 procent matig overgewicht, en 17 procent obesitas.

In Nederland had in 2019 15 procent van de 18-plussers obesitas. Alleen in Roemenië, Italië en Bulgarije was het percentage volwassenen met obesitas lager. In Malta, Hongarije en Kroatië was het aandeel mensen met obesitas het hoogst.

Wereldwijd 1 miljard mensen

Eerder bleek al dat wereldwijd meer dan een miljard mensen obesitas hebben. De grens van een miljard mensen werd in 2022 gepasseerd, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van een nieuw onderzoek in het medische tijdschrift The Lancet.

Het aantal volwassenen met obesitas is sinds 1990 verdubbeld. Het aantal kinderen dat hiermee kampt, is in dezelfde periode verviervoudigd.