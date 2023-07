Obstakels voor verhuizing naar levensloopbestendige woningen bij 40-plussers

Drie op de vijf 40-plussers is bereid in de toekomst naar een levensloopbestendige woning te verhuizen. Een verandering in de zorgbehoefte is daarbij doorslaggevend voor de verhuisplannen van de meeste 40-plussers. Onvoldoende betaalbaar aanbod en hogere woonlasten bij een nieuwe woning zijn de belangrijkste redenen die een verhuizing van deze groep tegenhouden.

Daarnaast is de helft van de huizenbezitters en ruim een derde van de huurders tevreden over de huidige woning, wat ook een reden is om niet te verhuizen. Dit blijkt uit onderzoek van Achmea onder 1.220 Nederlanders van 40 jaar en ouder. Het bouwen van voldoende levensloopbestendige woningen is volgens Achmea een passende oplossing voor de vergrijzende populatie, maar ook om doorstroming op de woningmarkt verder op gang te brengen.

Levensloopbestendig woning

De meeste 40-plussers zijn bereid om op termijn naar een levensloopbestendige woning te verhuizen. Alleen zien zij daarbij nog veel obstakels op hun weg. “Het ontbreekt aan een betaalbaar en passend woningaanbod en veel mensen verwachten dat de woonlasten stijgen als zij hun intrek nemen in een levensloopbestendige woning. Wij hebben berekend dat er door de vergrijzing van de bevolking tot 2040 ten minste 450.000 woningen (om)gebouwd moeten worden”, zegt Daan Tettero, manager zorgvastgoed van Achmea Real Estate.

“Om de doorstroming op de huizenmarkt te stimuleren, is het cruciaal om de voorraad aan passende woningen te vergroten én betaalbaar te houden. Om 40-plussers vervolgens te stimuleren om deze stap op termijn te overwegen, zien wij het als onze rol om mensen te wijzen op de mogelijkheden die er nu al zijn en om hen te helpen bij eventuele obstakels die het verhuizen in de weg staan. Daarbij kan een ‘levensloopmakelaar’ helpen bij het vinden van een passende woning waarin je op een prettige manier oud kunt worden. Bovendien wordt de zorg aanzienlijk ontlast als meer Nederlanders hun intrek zouden nemen in een levensloopbestendige woning.”

Zeven op de tien mensen vinden het hun eigen verantwoordelijkheid is om een levensloopbestendige woning te vinden. 40 procent benadrukt dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is. En de inflatie weerhoudt één op de vier mensen ervan een verhuizing naar een levensloopbestendige woning te overwegen.

Woning aanpassen

Tegelijkertijd verwacht bijna 60 procent van Nederlanders uit het onderzoek in hun huidige woning te kunnen blijven, zelfs als de zorgbehoefte toeneemt. Zo zijn het installeren van een traplift, een speciale douche en een aangepast toilet maatregelen die het vaakst worden genoemd om de woning aan te passen.