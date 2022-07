Alistair Niemeijer en Jeroen Kemperman zijn verwelkomd als nieuwe leden van de raad van toezicht van Odion, een zorgaanbieder voor mensen met een beperking in de regio’s Zaanstreek, Waterland en Kennemerland.

Kemperman werkt bij Zilveren Kruis waar hij verantwoordelijk is voor strategie en business development. Daarnaast is hij betrokken bij projecten gericht op sociale innovatie en auteur van diverse boeken over ‘Briljante Businessmodellen’.

Docent

Niemeijer werkt als docent en senior onderzoeker Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit van Humanistiek. Ook is hij lid van commissies gericht op ethische vraagstukken rond zorgtechnologie en innovatie.