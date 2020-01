Olaf Prinsen nieuwe directeur Jeugdzorg Nederland

Uitdagingen

“Met Olaf krijgen we een energieke directeur met de nodige ervaring op het bestuurlijke vlak en in het verenigingswezen. We denken dat hij de juiste persoon is om, samen met het bureau en het bestuur, te werken aan de uitdagingen waarvoor de sector momenteel staat. We kijken uit naar zijn komst ,” aldus Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland.

Verschil

Olaf Prinsen: “De afgelopen jaren heb ik met veel plezier voor de NVRD gewerkt. Ik ben trots op de resultaten die we met de vereniging hebben bereikt. De stap naar Jeugdzorg Nederland is een uitdagende, waar ik hoop met bestuur, bureau en leden ook een verschil te kunnen maken.”

Bijdrage

Op LinkedIn schrijft Prinsen: “Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan bij Jeugdzorg Nederland. Een uitdagende klus, in een werkveld met een enorme impact op de maatschappij en mensen. Ik hoop er een goede bijdrage aan te gaan leveren per 1 april.”

Juist in de gemeente waar Prinsen jarenlang wethouder was, speelt de kwestie rond de sluiting van de Hoenderloo Groep.