OLVG Corona Check gaat landelijk

De medische begeleidingsapp OLVG Corona Check is vanaf dinsdag 21 april beschikbaar voor mensen in heel Nederland. Zeven ‘ regiecentra’ zorgen voor de benodigde medische achtervang. Ook wordt de mogelijkheid van intensievere begeleiding via de app onderzocht. De app gaat verder onder de naam de Corona Check.

De Corona Check-app werd medio maart in de regio Amsterdam gelanceerd door OLVG en IT-dienstverlener Luscii. Door de samenwerking met verschillende partnerziekenhuizen heeft de app een steeds groter bereik gekregen. De afgelopen dagen schaarden ook de beroepsvereniging van apothekers KNMP en ouderenbond KBP-PCOB zich achter het initiatief door de app voor hun leden beschikbaar te stellen. De app is inmiddels door ruim 110.000 Nederlanders gedownload. Vanwege aanhoudend grote belangstelling stellen de initiatiefnemers de app nu landelijk beschikbaar.

Doorontwikkeling

Naast een verdere uitrol mikken de initiatiefnemers ook op een functionele doorontwikkeling van de app. Met het oog hierop start deze week in OLVG een proef. Daarin worden nieuwe mogelijkheden beproefd zoals PCR-testen, waarmee COVID-19 kan worden vastgesteld, thuismeten van saturatie en beeldbellen.

Meer zekerheid

“Waar we vooralsnog alleen een grote waarschijnlijkheid op het coronavirus kunnen uitspreken, gaan we nu over op PCR-testen en intensievere begeleiding thuis. Voor mensen met klachten biedt dit meer zekerheid”, zegt Paul Bresser, longarts OLVG en voorzitter medical board De Corona Check. “We starten met een proef onder eigen medewerkers die de app gaan gebruiken en bij klachten de uitnodiging krijgen om op locatie getest te worden. Blijkt uit de uitslag van deze PCR-test dat de medewerker besmet is met het coronavirus, dan krijgt hij of zij ook een zuurstofsaturatiemeter mee naar huis en volgt extra begeleiding via de app en door middel van beeldbellen met een arts.”

Beoordeling

De Corona Check is bedoeld voor mensen die gezondheidsproblemen hebben die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt. Gebruikers kunnen hun gezondheidsgegevens in de app invoeren. Vanuit 7 ‘regiecentra’ verspreid in Nederland beoordelen teams bestaande uit onder andere (huis)artsen, artsen in opleiding en verpleegkundigen, de klachten en geven advies. Bij gezondheidsklachten boven bepaalde waarden, wordt telefonisch contact opgenomen. Zo nodig wordt mensen geadviseerd contact op te nemen met de huisarts of – als hierover afspraken zijn gemaakt in de regio – kan verwezen worden naar het ziekenhuis.