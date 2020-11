OLVG en Amsterdamse zorginstellingen delen data via platform

Softwareleveranciers Caresharing en Epic hebben de handen ineen geslagen om de gegevensuitwisseling in Amsterdam te verbeteren. Dat zorgt er voor dat onder meer mantelzorgers, de thuiszorg en de huisarts inzage hebben in de medische data uit het EPD van het OLVG.

Inzage in het EPD van het OLVG verloopt via het platform cBoards van leverancier Caresharing. Het is alleen mogelijk als de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven. De gegevensuitwisseling zou moeten leiden tot betere netwerkzorg in de hoofdstad. Het moet de samenwerking tussen zorgprofessionals en de thuismonitoring en overdracht van patiënten vergemakkelijken.

“We stellen onder andere notities en brieven zoals de overdracht of een uitvoeringsverzoek beschikbaar in cBoards voor alle betrokken zorgprofessionals, mantelzorgers én de patiënt”, zegt Ellen Ophoff, klinisch informaticus bij het OLVG. “Op deze manier werken we efficiënter samen aan goede zorg.”