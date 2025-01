OLVG-medewerkers willen een eigen wooncomplex bouwen

Afbeelding gegenereerd door Skipr met AI

Ze willen workshops gaan geven in de buurt. Les in reanimatie bijvoorbeeld, zegt verpleegkundig specialist Eva Wttewaall. “Of denk aan bijeenkomsten over een gezonde leefstijl of gezondheid in bredere zin. Daar weten wij veel van, en het kan een mooie manier zijn om de binding met de buurt te versterken.”

Voor verpleegkundigen

Aan ambities geen gebrek bij de voortrekkers van woonvereniging De Walvis. Ze zien al helemaal voor zich hoe er in 2028 een complex zal zijn verrezen in het Amstelkwartier, nabij het water van de Duivendrechtsevaart. De bewoners van de veertig te bouwen woningen? Personeel van het OLVG, waarschijnlijk hoofdzakelijk verpleegkundigen. Precies een van die groepen die het nu zo moeilijk heeft om een woning te vinden in de stad.

Woonvereniging

De insteek: als het er niet is, dan doen we het zelf wel. Zo staat ook cardioloog Jonas de Jong, de voorzitter van de woonvereniging, erin. “Ik las in 2018 dat er een kavel beschikbaar kwam in het Amstelkwartier, en dat het mogelijk was om daar met een woonvereniging op in te tekenen. Omdat we hier in het OLVG natuurlijk ook merkten dat zorgpersoneel er in Amsterdam vaak niet aan te pas komt in de zoektocht naar een betaalbare woning, besloot ik me er meer in te gaan verdiepen.”