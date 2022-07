OLVG, Philips en Luscii gaan high tech de wachtlijsten te lijf

Door de coronaperiode en het nijpende personeelstekort staan er ruim 100.000 mensen in Nederland op een wachtlijst voor een operatie of behandeling. Om daar wat aan te doen, slaan OLVG, Luscii en Philips de handen ineen voor het programma Wachtlijst Wegwijs. Dat is een combinatie van een dataplatform, app-technologie, kunstmatige intelligentie en een medisch regiecentrum. Via een app kan het ziekenhuis contact onderhouden met patiënten op de wachtlijst, vertelt CMIO Paul Bresser in een uitlegfilmpje.

Zo vraagt het ziekenhuis de patiënten regelmatig hoe het met hen gaat, om hun gezondheid te monitoren. De patiënt kan op zijn beurt aangeven of hij al dan niet beschikbaar is voor de operatie en of hij ervoor openstaat om met spoed opgeroepen te worden als er ineens een plek vrijkomt.

Aanhaken

Het systeem gaat van start in het OLVG, maar andere zorgaanbieders kunnen aanhaken, meldt OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch op zijn LinkedIn-pagina. “Het is ons streven dat ook andere ziekenhuizen en klinieken aansluiten zodat mensen zo snel mogelijk terechtkunnen waar plek is. Dit in afstemming met ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland. Ziekenhuizen of klinieken met interesse in het concept kunnen contact opnemen.”

Wachtlijst Wegwijs – door OLVG, Philips en Luscii from Luscii on Vimeo.