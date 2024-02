OLVG verplaatst geboortezorg naar één locatie

“Door een tekort aan personeel is het niet meer mogelijk om onze geboortezorg op beide OLVG locaties te bieden. We bundelen onze krachten daarom op één locatie”, aldus het ziekenhuis. “In OLVG locatie Oost staan we met een compleet team klaar voor alle ouders en pasgeboren baby’s in deze betekenisvolle fase in het leven.”

Nieuwbouw

Bevallingen vinden vanaf eind maart daarom plaats op locatie Oost. Voor poliklinische afspraken kunnen patiënten nog wel terecht op beide locaties. Huidige patiënten houden dezelfde behandelaar.

Op locatie West vindt de komende jaren nieuwbouw plaats. “Op termijn zal onze geboortezorg verschuiven naar OLVG, locatie West”, aldus het ziekenhuis.