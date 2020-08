OLVG voert app voor hartpatiënten in

Patiënten met hartklachten kunnen verminderd mobiel zijn. Voor hen kan het daarom belastend zijn om naar het ziekenhuis te komen. Bovendien wil het ziekenhuis in verband met corona grote drukte zoveel mogelijk tegengaan. Gebruik van de app kan een bezoek aan het OLVG Hartcentrum helpen voorkomen, zo meldt het ziekenhuis op haar website. Daarnaast leven veel hartpatiënten met angst. Het op afstand monitoren orgt voor vertrouwen en geruststelling.

Hartklachten

Inmiddels heeft de app – die is ontwikkeld in samenwerking met Luscii – ongeveer honderd gebruikers. Patiënten kunnen thuis gegevens over bijvoorbeeld hartslag, naleven van gezonde levensstijl en bijhouden van gewicht invoeren in de app. Als typische hartklachten – zoals benauwdheid of pijn op de borst – toenemen, of als noodmedicatie vaker nodig is, dan neemt een OLVG verpleegkundige telefonisch contact op met de patiënt en beoordeelt de klachten. Wanneer nodig volgt een belafspraak of videoconsult met de behandelend arts, een verwijzing naar het hartrevalidatieprogramma of een bezoek aan de Eerste Hart Hulp in OLVG.