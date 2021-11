OLVG voert beveiliging op

Sinds twee weken staan er per locatie twee extra beveligers. “Het wordt spannender in de samenleving en dat merken we ook in ons ziekenhuis”, zegt OLVG-directeur Maurice van den Bosch op Twitter. “Het aantal agressie-incidenten loopt op, terwijl onze mensen al onder hoge druk keihard werken. We begrijpen de spanning maar zullen agressie nooit accepteren.”

De woordvoerder kan geen concrete voorbeelden noemen, maar weet dat bezoekers er bijvoorbeeld moeite mee hebben dat ze niet met veel mensen tegelijk mogen komen. Niet alleen het OLVG heeft hiermee te maken, weet ze. “Je hoort dat het van alle kanten toeneemt, verbale agressie maar soms ook geweld.”

Overigens is dit volgens de woordvoerder niet nieuw. “Het is iets wat het hele jaar al speelt. Maar je merkt nu dat de druk op de maatschappij groter wordt.” (ANP)