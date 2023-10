OM eist 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen Brunssumse huisarts

De 54-jarige huisarts stond opnieuw voor de rechter op verdenking van verkrachting van één van zijn patiënten. De arts werd vorig jaar al veroordeeld tot drie jaar cel en een beroepsverbod van vijf jaar voor verkrachting van drie vrouwelijke patiënten, waarvan er twee hoogbejaard waren.

Vertrouwen misbruikt

In juni van dit jaar werd bekend dat de huisarts in oktober weer voor de rechter moest verschijnen op verdenking van seksueel misbruik, nadat opnieuw aangifte tegen hem was gedaan. De seksuele handelingen in de zaak van dinsdag, spelen in dezelfde periode als de zaken van vorig jaar. Uit de verklaringen van het slachtoffer blijkt volgens het OM dat de seksuele handelingen van de verdachte huisarts niets te maken hebben met de medische klachten waarvoor het slachtoffer zich bij haar huisarts meldde.

Het OM neemt het de man kwalijk dat hij het vertrouwen dat de vrouw in hem had, heeft misbruikt. De officier van justitie zei daarover op zitting: “Op een geslepen manier heeft de verdachte misbruik gemaakt van zijn positie, zijn overwicht als huisarts en de kwetsbaarheid van zijn patiënte. Het slachtoffer werd bewogen om seksuele handelingen te ondergaan die zij vrijwillig niet zou hebben toegestaan: daarover is zij in haar aangifte kraakhelder. Ook heeft hij zijn hele beroepsgroep beschadigd.” Naast de gevorderde gevangenisstraf wil het OM dat de verdachte het slachtoffer een schadevergoeding betaalt. De rechtbank doet uitspraak op 18 oktober.