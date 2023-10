OM eist zes jaar cel voor ex-fysiotherapeut die patiënten misbruikte

Voor aanranding en verkrachting van zestien voormalige patiënten is tegen de 55-jarige ex-fysiotherapeut Bennie Z. uit het Drentse Emmer-Compascuum een celstraf van zes jaar geëist. Daarnaast eist het Openbaar Ministerie een beroepsverbod van vijf jaar, in te gaan na het uitzitten van de celstraf.

Volgens het OM betastte de man de vrouwen onzedelijk, terwijl zij naakt op de behandeltafel lagen. Z. heeft volgens het OM twee vrouwen verkracht door met zijn vingers bij hen binnen te dringen. De ontuchtige handelingen gebeurden van januari 2016 tot oktober 2021 in de praktijk van Z. in Klazienaveen.

Vertrouwen beschaamd

Z. werd in november 2021 aangehouden na meerdere aangiftes tegen hem. Hij zat vijftien maanden in voorarrest. De man heeft een lange tijd het vertrouwen van vele vrouwen beschaamd, zei de aanklaagster. Hij maakte misbruik van zijn positie als professional en overrompelde de vrouwen met zijn gedrag door hen onverhoeds te betasten op intieme delen of zelf uit te kleden. Uit de aangiftes blijkt dat de man berekenend te werk ging. Er is een opbouw te zien, zei de aanklaagster. De behandeling werd volgens het OM steeds intiemer. Hij masseerde de borsten, billen of de schaamstreek, waarbij de man steeds verder ging. De vrouwen lagen als bevroren op de behandeltafel en waren niet bij machte weerstand te bieden. Anderen dachten dat zij zich vergisten en dat dit misschien toch wel normaal was. Ze hadden alle vertrouwen in de professional.

Misbruik van functie

De ex-fysiotherapeut had volgens het OM alleen oog voor zijn eigen lustgevoelens. Hij hield geen rekening met de gevolgen voor de patiënten. “Het is aan de maatschappij niet uit te leggen dat een verdachte op deze manier misbruik maakt van zijn functie”, onderbouwde de aanklaagster haar verzoek Z. een beroepsverbod op te laten leggen. De aangiftes zijn volgens het OM niet op elkaar afgestemd. Een deel van de aangeefsters deed hun verhaal eerder bij hun huisarts en werd geadviseerd aangifte te doen. Z. ontkent en zegt dat hij niet strafbaar heeft gehandeld. De man is sinds februari op voorwaarden vrij. Het OM wil dat hij bij een veroordeling direct wordt vastgezet. (ANP)