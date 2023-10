OM eist maximale werkstraf en beroepsverbod voor zorgfraude tegen voormalig bestuurder Rigtergroep

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of psychosociale problemen werd verleend in Nijmegen en Arnhem. De 55-jarige vrouw maakte zich volgens het OM schuldig aan feitelijke leiding geven aan fraude met persoonsgebonden budgetten, het stelselmatig aanzienlijk minder zorg verlenen en valsheid in geschrifte.

Zorggeld verduisterd

In 2017 concludeerde Bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen over de Rigtergroep dat het verstrekte zorggeld niet volledig is gebruikt voor het verlenen van zorg. De IGJ deed in 2016 en 2017 onderzoek, na signalen dat er minder zorg werd geleverd. Ook in dit onderzoek viel op dat er minder uren werden geregistreerd dan was overeengekomen. De recherche kwam na onderzoek tot eenzelfde conclusie. “Er kan vastgesteld worden dat het zorggeld is verduisterd”, aldus het OM.

Ook vonden er ruim twee jaar lang banktransacties vanuit de Rigtergroep naar de privérekening van de verdachte plaats. Het betrof telkens bedragen van 3.000 euro; in totaal 105.000 euro. Die bedragen werden overgemaakt voor verleende dagbestedingen op het woonadres van de verdachte. Tot slot maakte de verdachte zich in haar functie als directeur van de zorgaanbieder volgens het OM in drie gevallen schuldig aan valsheid in geschrifte.

Arrestatie

De bestuurder werd in november 2019 samen met twee anderen aangehouden en verhoord. “Op dat moment waren al langer signalen dat de Rigtergroep niet voldeed aan het verlenen en leveren van de vereiste zorg aan cliënten”, aldus het OM. “Uit getuigenverklaringen van betrokkenen ontstaat een beeld van een bestuurder die de touwtjes strak in handen hield, streng en dominant was en zelf alle (belangrijke) financiële beslissingen nam. Ze was bepalend in de bedrijfsvoering van de Rigtergroep en kon op die manier frauderen met geld dat was bestemd voor de zorg van kwetsbare personen.”

Het OM eiste op donderdag 28 september maximale werkstraf en beroepsverbod voor zorgfraude tegen voormalig bestuurder van Rigtergroep.