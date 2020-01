OM kan massale zorgfraude niet aan

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren in tv-programma Nieuwsuur gezegd dat het de vele fraudeurs in de zorg niet meer aankan. Volgens officier van justitie Laurien van Haeringen wordt het nieuwe toetreders in de zorg veel te makkelijk gemaakt.

Kraan staat open

“De kraan staat open. Dat is het probleem dat we zien. En wij pakken de zaken op die we kunnen, en daar speelt het strafrecht ook zeker een rol, maar wij kunnen het niet oplossen zolang die kraan open blijft staan”, aldus Van Haeringen.

Thuiszorg en pgb

Zorgbureaus declareren bijvoorbeeld thuiszorg die nooit geleverd wordt en er wordt vaak gefraudeerd met pgb’s. Ook worden er neppatiënten ingezet. De fraude vindt vaak plaats in gesloten gemeenschappen, met name in de streng christelijke plattelandsgemeenschap en groepen met een migrantenachtergrond, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

“We zouden onszelf de hele dag bezig kunnen houden met pgb-fraude”, zegt Van Haeringen. “Maar dat doen we niet, want we hebben nog een heleboel andere zaken.”

Rechtmatige Zorg

Volgens het OM heeft het plan ‘Rechtmatige Zorg – Aanpak van fouten en fraude 2018-2021’ van het kabinet tot nu toe geen effect. Het kabinet startte in 2018 met de aanpak van fraude met zorgdeclaraties, door ‘waakhonden’ en een waarschuwingsregister in te zetten. Van Haeringen: “We zien eerder dat het slechter gaat.”