OM neemt aangifte rond ‘zelfdodingspoeder’ in behandeling

Nieuws Al 165 besmettingen na clubavond in Enschedese disco De corona-haard die is ontstaan binnen de muren van discotheek Aspen Valley in Enschede, loopt verder op. Maar liefst 165 van de ruim 600 bezoekers zijn inmiddels positief getest op het virus. De GGD Twente bevestigt zondag berichtgeving hierover door dagblad Tubantia. Lees verder

Nieuws Jongeren uit 2005 aan de beurt voor vaccinatie Jongeren die zijn geboren in 2005 kunnen sinds zondag 10.00 uur een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen corona. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een tweet. Lees verder

Nieuws Volledig gevaccineerden niet meer in quarantaine na contact Mensen die al volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven vanaf donderdag 8 juli niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt, bijvoorbeeld een gezinslid, aldus GGD GHOR. Lees verder

Nieuws GGD Kennemerland: ‘Niet gekeken naar mogelijke oorzaken kankergevallen’ In rapportages over kankergevallen in de regio Kennemerland heeft de GGD weliswaar bekeken of het aantal is toegenomen, maar niet gekeken naar mogelijke oorzaken. Dat is de reden dat eventuele veroorzakers niet "specifiek bij naam" genoemd worden. Dat laat de GGD Kennemerland zaterdagavond weten in reactie op een publicatie van het Noordhollands Dagblad. Lees verder