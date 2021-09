OM: onderzoek verkoper ‘zelfmoordpillen’ gaat nog maanden duren

Het onderzoek naar de 28-jarige man uit Eindhoven die wordt verdacht van het op ruime schaal verkopen van ‘zelfmoordpillen’ gaat nog maanden duren, verwacht het Openbaar Ministerie. Er wordt onder meer financieel onderzoek gedaan. Ook is een psycholoog benoemd om de psychische gesteldheid van de man in kaart te brengen. De rechtbank in Den Bosch heeft deze week bepaald dat de verdachte in elk geval de komende zestig dagen in voorarrest blijft.

Overleden

Justitie verdenkt de man ervan dat hij de pillen vanaf begin 2018 tot en met juni 2021 aan honderden mensen heeft verkocht. Tenminste zes mensen zijn ten gevolge van het gebruik van het middel overleden. Het strafrechtelijk onderzoek naar de man kwam op gang na het overlijden van een vrouw uit Best, in mei 2021. Bij haar zijn gegevensdragers gevonden die de politie op het spoor van de Eindhovenaar hebben gezet. Hij is in juli aangehouden.

Winst

De man zou flink hebben verdiend aan de verkoop van het middel en daarmee in zijn levensonderhoud hebben voorzien. Het OM verdenkt hem behalve van hulp bij zelfdoding en overtreding van de Geneesmiddelenwet ook van witwassen.

Geen arts

De verdachte was lid van Coöperatie Laatste Wil, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Hij is geen arts of apotheker. (ANP)

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl