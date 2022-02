OM vervolgt directeur zorgboerderij na 8 jaar voor ‘uitbuiting’ cliënt

Een voormalig directeur van zorgboerderij De Vier Linden in het Drentse Papenvoort wordt door het OM vervolgd op verdenking van uitbuiting van een van haar cliënten. Het slachtoffer moest van haar fysiek zware arbeid verrichten en voelde zich gedwongen mee te helpen met de SM-praktijken van haar zorgverlener.

De vervolging komt acht jaar na diverse signalen naar politie, IGJ, justitie, FIOD, Arbeidsinspectie, NZa, Zorgkantoor, ZN en andere instanties, aldus RTL Nieuws. “Wij werden gewoon als slavinnen behandeld”, stellen Sonja Veltman en haar partner Margareth Plass. Ze woonden twee jaar op de zorgboerderij. Niemand greep in. Het gerechtshof heeft het OM nu toch bevolen tot vervolging van de directeur over te gaan.

Gratis arbeidskracht

Veltman is slechthorend, slechtziend en kampt met psychische problemen door misbruik in haar jeugd. De zorgboerderij ontving maandelijks ongeveer 7000 euro om haar de juiste zorg te bieden. In de praktijk voelde ze zich een gratis arbeidskracht voor zwaar werk, zoals het graven van een riolering. Ze voelde zich gedwongen om mee te werken aan de SM-praktijken: de directeur runde op de zorgboerderij ook een SM-studio.

Zorg was ondermaats

De rechter acht het aannemelijk dat er sprake was van uitbuiting. Tientallen documenten die RTL Nieuws inzag en gesprekken met getuigen onderschrijven dat de zorg ondermaats was. Veltman en Plass omschrijven de twee jaar op de zorgboerderij als een “helletijd”.

De directeur laat via haar advocaat weten de beschuldigingen te weerspreken en de afloop van de strafzaak met vertrouwen tegemoet te zien.