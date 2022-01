Omikron veroorzaakt nu vrijwel alle coronagevallen in Amsterdam

Vrijwel alle coronabesmettingen in Amsterdam worden nu veroorzaakt door de omikronvariant van het virus. In een steekproef van 72 positieve testmonsters bleek het in 71 gevallen om omikron te gaan, meldt het samenwerkingsverband van Amsterdam UMC, de GGD en het bedrijf inBiome. Dat is een score van 99 procent.