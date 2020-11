Omring benoemt nieuwe leden raad van toezicht

Zorgorganisatie Omring in Hoorn heeft twee nieuwe leden van de raad van toezicht benoemd. Het betreft Anouk Op het Veld en Jasper Daams.

Universitair docent Op het Veld (44) brengt deskundigheid mee op het gebied van complexe strategische vraagstukken in zowel het preventieve, het sociale en het medische domein. Zij is partner van adviesbureau Andersson Elffers Felix en docent aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Eerder werkte ze onder meer bij het Ministerie van Financiën.

Daams (47) is een ervaren leider op het gebied van veiligheids- en capaciteitsmanagement. Hij is directeur van de integrale veiligheidsorganisatie van Schiphol en werkte eerder aan innovatieve onderzoeksprojecten en operationele verbeterprogramma’s in de luchtvaartindustrie.