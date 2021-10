Omring en Bravis beloond met duurzaamheidsprijzen

Narcosegassen

Bravis krijgt de juryprijs voor het Beste duurzame zorginitiatief omdat het als eerste ziekenhuis van Nederland is gestopt met de uitstoot van narcosegassen. In het Bravis ziekenhuis worden de narcosegassen die vrijkomen niet langer naar buiten afgevoerd, maar opgevangen in busjes met kokosfilterkorrels. In een fabriek in Duitsland wordt het gas uit de filters gehaald, schoongemaakt en opnieuw als grondstof gebruikt voor nieuwe narcosegassen. Hiermee zorgt het Bravis ziekenhuis voor een jaarlijkse CO2-besparing die vergelijkbaar is met ruim 2 miljoen autokilometers.

Anesthesioloog Roland van Wandelen stond aan de basis van dit initiatief. Hij mocht de prijs, inclusief een check van 10.000 euro, in ontvangst nemen. Het initiatief kost het ziekenhuis jaarlijks 25.000 euro aan recyclebare narcosegassen, maar dat wordt structureel gefinancierd door het ziekenhuis. Het prijzengeld is een welkome verrassing en door de commissie Green Deal van het ziekenhuis besteed worden aan toekomstige groene projecten.

Groene verpleeghuis

Omring won de beste duurzame zorgidee voor hun plannen om een volledig duurzaam verpleeghuis te bouwen op Texel. Omring is al langer bezig met het verduurzamen, maar op Texel komen alle ingrediënten van duurzaamheid waar Omring tot nu ervaring mee heeft opgedaan, bij elkaar. Frido Kraanen, raad van bestuur Omring: “Wij zijn overtuigd dat duurzaamheid onlosmakelijk bij gezondheid hoort en daar nemen we natuurlijk onze verantwoordelijkheid in. Ook willen we andere organisaties inspireren om stappen op het verduurzamen van de zorg te maken. Dat is hard nodig!”

Met de prijs is ook een geldbedrag gemoeid van 10.000 euro. Omring gaat dit bedrag inzetten voor onderzoek rondom gezondheidsbevordering (duurzaam materiaalgebruik of duurzaam eten en drinken).

Publieksprijzen

Evelyn Brakema nam namens de Groene Zorg Alliantie een van de publieksprijzen in ontvangst. Met deze alliantie willen ze de transitie naar groene zorg versnellen door te verbinden door de krachten van afzonderlijke groene zorgcommissies te bundelen.

DiabetusPlus won de publieksprijs voor hun initiatief rondom de plasticsoep. De organisatie vraagt aandacht voor onnodig verpakkingsmateriaal van medicatie en medische hulpmiddelen.