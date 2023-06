Omring wil fuseren met grote eerstelijnsorganisatie

Volgens Omring en de huisartsen past de samenwerking in de visie van het kabinet voor versterking van de eerste lijn, onder andere weergegeven in het integraal zorgakkoord (IZA). Hierin wordt benoemd dat zowel huisartsen als wijkverpleegkundigen de spilfunctie in de eerstelijns gezondheidszorg zijn, in nauwe samenwerking met sociaal maatschappelijke dienstverlening en de basis-ggz.

Belangrijke sleutel

De bestuurlijke fusie voegt ‘daad aan het woord’ door een extra impuls te geven aan de samenwerking met de huisartsen, wijkverpleging, inwoners en partners in zorg, welzijn, werk en inkomen. Hechtere samenwerking tussen verschillende disciplines in de eerste lijn is volgens de partijen een belangrijke sleutel in het toekomstbestendig en toegankelijk houden van voldoende gezondheidszorg, zeker nu de vergrijzing de druk op de eerste lijn verder vergroot.

Cruciaal om krachten te bundelen

Jolanda Buwalda, voorzitter raad van bestuur Omring: “We willen optimaal blijven bijdragen aan het versterken van welbevinden en gezondheid van alle inwoners in onze regio. De landelijke uitdagingen die op ons afkomen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het intensiever worden van de zorgvraag en de betaalbaarheid daarvan, maken dat wij het cruciaal vinden om onze krachten in de eerste lijn te bundelen, onder het motto van: hoe dan? Zo dan!”

Goedkeuring NZa

Voor de beoogde bestuurlijke fusie is goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodig. De komende maanden gebruiken beide partijen om de fusie nader uit te werken. Gezondheidscentrum Kersenboogerd blijft een zelfstandige stichting.

Langer zelfstandig thuis

Gezondheidscentrum Kersenboogerd is een groot multidisciplinair centrum met huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek en biedt geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Hoorn- Kersenboogerd. Omring biedt 24/7 acute zorg, gezondheidszorg bij mensen thuis, op de revalidatielocaties en op de woonzorglocaties in de regio West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Daarnaast verzorgt Omring ook andere activiteiten die de gezondheid van de inwoners in de regio bevorderen, onder meer in de vorm van dienstverlening via de ledenpas, trainingen en hulpmiddelen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.