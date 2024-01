Omroep Max komt met docuserie: de toekomst is grijs

In ‘De Toekomst is Grijs’ laten de makers zien wat de vergrijzing nu al in de praktijk betekent, hoe er tegen ouderen wordt aangekeken en welke oplossingen Nederlanders zoeken om zich voor te bereiden op een goede oude dag.

Verhaal van Greet

In de tv-serie zien we onder meer het verhaal van de 93-jarige Greet Grafhorst uit Linschoten. “Greet is nagenoeg blind, maar nog te goed voor een verpleeghuis. Zonder de hulp van dochter Jolanda zou ze zich niet meer redden. Buurvrouwen – ook op leeftijd – zorgen soms voor wat gezelligheid, maar de dagen duren lang voor Greet. Ze is eenzaam. Het is een lot dat vele ouderen in Nederland treft. Zo lang mogelijk thuis wonen is het devies van de overheid. Dat willen ouderen zelf ook graag. Totdat het niet meer gaat, dan blijkt er nauwelijks een goed vangnet te zijn en verpieteren ouderen thuis. De thuiszorg kampt met een groot personeelstekort. Als je al in aanmerking komt voor het verpleeghuis, blijken er lange wachtlijsten. Ruim 22.000 ouderen wachten op dit moment op een plek in een verpleeghuis”, aldus het persbericht.

Maatschappelijke waardering

In de serie komt ook de maatschappelijke waardering van ouderen aan bod. Zo is er het verhaal van de 74-jarige oud-rechter Willem Korthals Altes. Hij zou nog graag willen werken, maar mag dat niet ondanks een groot tekort aan rechters.

De Toekomst is Grijs vanaf woensdag 7 februari om 20.30 uur bij MAX op NPO 2. Gedurende de gehele periode kan het publiek meedenken door ideeën en oplossingen in te dienen op de speciale website detoekomstisgrijs.nl.