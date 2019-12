Omroep verlengt contract met minister van Gehandicaptenzaken

Brink werd medio juni in een liveshow op NPO 1 verkozen tot minister van Gehandicaptenzaken. In september presenteerde hij zijn speerpunten in een troonrede, waaronder een inclusieve start voor kinderen met en zonder beperking, meer stagemogelijkheden voor studenten met een beperking en meer zichtbaarheid in de media van mensen met een beperking. Ook introduceerde hij de ‘koffer van Rick’, een database van experts met specifieke kennis/talenten én een beperking.

Eenzaamheid

Brink zegt “enorm blij” te zijn langer aan de slag te kunnen bij KRO-NCRV. “Zij hebben hun nek uitgestoken met deze functie en ik ben heel trots dat ik samen met de programmamakers het thema gehandicaptenzaken op de agenda van politiek en media hebben kunnen zetten, in slechts een halfjaar tijd”, reageert Brink. “In september heb ik mijn speerpunten bekendgemaakt. Daar blijf ik me voor inzetten. Daarnaast wil ik me gaan richten op het grote probleem van eenzaamheid onder mensen met een beperking.”

Impact

Directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV vindt dat Nederlanders meer naar elkaar moeten omkijken. “De minister van Gehandicaptenzaken is een heel concrete vertaling van onze missie, die we daarom ook uit eigen middelen financieren”, aldus Kuipers. “De impact van onze minister is enorm groot bij landelijke politici, bij beleidsmakers, bij belangenorganisaties en in de media. Dat is het afgelopen half jaar duidelijk gebleken. Het ministerschap heeft aangetoond dat deze functie broodnodig is om zaken in gang te zetten. Hoe mooi zou het zijn als na de verkiezingen in 2021 de Haagse politiek echt werk maakt van gehandicaptenzaken en één minister politiek verantwoordelijk maakt voor dit zo belangrijke thema. En tot die tijd blijven wij de minister van Gehandicaptenzaken met al onze middelen ondersteunen.”

Nederland telt bijna twee miljoen mensen met een handicap. Een enorm grote en diverse groep mensen. Jong en oud, licht verstandelijk of meervoudig complex gehandicapt, visueel of auditief. Op dit moment worden de belangen van mensen met een handicap niet door één ministerie in Den Haag vertegenwoordigt, maar is het verspreid over diverse ministeries.