OMT-advies: versoepeling bij 20 procent minder ziekenhuisopnamen

Meer versoepelingen van coronamaatregelen moeten pas worden doorgevoerd als eerst het aantal mensen met corona dat in een “lopend 7-daagsgemiddelde” in een ziekenhuis en intensive care wordt opgenomen, met 20 procent is afgenomen. Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) adviseren dat aan het kabinet, schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo’n daling ziet het OMT nu nog niet, aldus de minister.

Wel denkt het OMT dat de piek in de ziekenhuisopnames is bereikt en de kans op een verdere stijging is afgenomen, aldus De Jonge. Tegelijk staat in het nieuwe OMT-advies dat de druk op de zorg nu nog onverminderd groot is door het hoge aantal coronapatiënten. Ook is het aantal mensen dat besmettelijk is, nog steeds hoog (ruim 170.000) en ligt het reproductiegetal op 1,03. Dat betekent dat 100 mensen met corona op hun beurt 103 anderen besmetten. De R-waarde moet onder de 1 komen waarna het virus langzaam zal uitdoven.

Persconferentie

Het kabinet wacht nog zeker een week langer met de tweede fase van versoepelingen, zo werd dit weekend al bekendgemaakt. Vanwege de hoge belasting op de zorg en het onzekere epidemiologische beeld, is versoepeling op dit moment niet verantwoord, schrijft De Jonge. Aanvankelijk was deze maandag een nieuwe persconferentie aangekondigd waarin het kabinet mededelingen zou doen over de tweede fase van de verruiming per 11 mei. Die gaat dus niet door. Volgende week is de eerstvolgende gelegenheid om versoepelingen aan te kondigen voor de week of weken daarna.

De eerste fase van de versoepelingen is 28 april ingegaan. Toen werd onder meer de avondklok na drie maanden afgeschaft en mochten terrassen en winkels onder voorwaarden weer open.

Avondklok

OMT-voorzitter Jaap van Dissel verwijst in het 111e advies naar uitspraken in de media over “een effect of beter gebrek daaraan, van de avondklok”. Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei vorige week in de talkshow Beau dat de avondklok nauwelijks effect heeft gehad. Het OMT stelt dat het effect van deze maatregel “niet kan worden afgelezen aan een rijtje opnames, maar om een grondige wetenschappelijk onderbouwde analyse vraagt”. Van Dissel blijft bij een eerder advies van het OMT over de avondklok en de onderbouwing ervan, in januari. De deskundigen zijn steeds uitgegaan van een afname in nieuwe besmettingen van 8 tot 13 procent, maar dat het niet exact viel te berekenen in verband met de combinatie van andere maatregelen. (ANP)