OMT bijeen om over nut van mondkapjes te praten

Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, komt dinsdag opnieuw bijeen. De experts gaan onder meer praten over het nut van mondkapjes om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het kabinet is altijd terughoudend geweest met het inzetten van niet-medische mondkapjes. De 1,5 meter afstand is een maatregel waarvan het effect veel duidelijker is, menen de ministers. Omdat Nederlanders de coronaregels, waaronder de 1,5 meter, steeds minder goed lijken na te leven, is toch om een advies over mondkapjes gevraagd.

Dat gebeurde onder meer na vragen hierover van burgemeesters en Kamerleden. Op plekken waar de 1,5 meter afstand niet altijd goed kan worden gehouden, zoals in drukke winkelstraten of in winkels zelf, kunnen mondkapjes mogelijk bescherming bieden. In het openbaar vervoer is het dragen van zo’n beschermend kapje al verplicht, maar het kabinet heeft vanaf het begin steeds aangegeven dat het OMT niet onverminderd enthousiast is over het gebruik van mondkapjes.

Testen zonder klachten

Het kabinet heeft om extra advies van de deskundigen gevraagd nadat het aantal besmettingen opnieuw was toegenomen. Het OMT is ook gevraagd om zich te buigen over de mogelijkheid om mensen die uit risicogebieden komen standaard te laten testen, ook als ze geen klachten hebben. Op die manier hoeven reizigers uit die gebieden mogelijk ook minder lang in thuisisolatie te blijven. (ANP)