OMT: op meer plekken medische mondmaskers

Mensen zouden een medisch mondmasker moeten dragen in publieke ruimtes waar niet voldoende afstand kan worden gehouden, zoals bij demonstraties, tijdens sportevenementen, in drukke winkelstraten en op drukke markten. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT).

Het OMT noemt ook universiteiten en hogescholen als voorbeeld. Studenten en docenten zijn nu verplicht om een mondkapje te dragen als ze door de gangen lopen, maar mogen die momenteel afdoen als ze gaan zitten. Ook bij bedrijven zouden mensen vaker een mondmasker moeten dragen, zegt het OMT.

Betere bescherming

Het OMT heeft het expliciet over “medische mondneusmaskers”, omdat die “een iets beter bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers” bieden en de “drager daarnaast ook meer bescherming bieden tegen het oplopen van een infectie”.

Het aantal coronagevallen is de laatste week gestegen naar recordhoogte. Dat komt door de omikronvariant van het coronavirus. Om de verspreiding daarvan te beperken, waren in december allerlei maatregelen afgekondigd. Het kabinet beslist in de loop van deze week of de maatregelen worden versoepeld, verlengd of uitgebreid. (ANP)